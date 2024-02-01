دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزخر سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الطبيعية التي تجعلها موقعًا مميزًا لعُشّاق "الأدرينالين".

وفي مسار تملؤه الثعابين والحيوانات البرّية، يخوض عماد الرجيبي مغامرة جديدة وفريدة من نوعها في محافظة ظفار تحديدًا.

ووثق بدوره تجربة زيارة شلالات عين نكبت، في منطقة شعت، عبر قناته على يوتيوب (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

لم تكن رحلة الرجيبي سهلة، إذ يُشكّل الطريق الذي يؤدي إلى الشلالات تحدّيًا كبيرًا بالنسبة للعديد من المغامرين، ولم تأت تسميته بـ"مسار الموت" عن عبث.

وقال الرجيبي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جاءت تسميته بسبب صعوبة الطريق، خاصة في فصل الخريف.. وتوجد أيضًا العديد من الحيوانات البرّية، مثل الذئب العربي، والزواحف القاتلة، مثل الأفعى النافخة".

ولذلك، حرص المغامر العُماني على اتخاذ جميع إجراءات السلامة في عين الاعتبار. وحمل معه حقيبة الإسعافات الأوّلية، وبعض الأسلحة الخفيفة، كالسكاكين، تحسبًا لأي موقف مفاجئ.

ويبلغ طول المسار حوالي 15 كيلومترًا، وتكمن صعوبته بشكل خاص في طريق العودة بسبب مستواه التصاعدي.

وأوضح الرجيبي: "جمال المكان لا يمكن أن تصفه الأحرف.. سيجده المغامرون موقعًا متفردًا بحدّ ذاته، ولا مثيل له في أي دولة أخرى".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي المغامر العُماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُنصح بزيارة الشلالات في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، أو حتى بدايته.

وإذا كنت تزوره لأول مرة، فاحرص على الذهاب برفقة مرشد سياحي، بسبب صعوبة الطريق.

ولا تنسى أن تأخذ معك مؤونة كافية من الطعام، لأن المكان أشبه بـ"غابة"، بحسب وصف الرجيبي، ولا يوجد فيه أي مرافق خدمات.