شاهد.. ممر نهري تملؤه قوارب الكاياك داخل أكبر كهف في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لفت انتباهي غموض هذا الكهف العجيب، حيث يُعتبر من بين أقل الأماكن استكشافًا في العالم".. هذا ما قاله المصور الفوتوغرافي، دانييل كوردان، وهو مقيم حاليًا في إندونيسيا، لموقع CNN بالعربية، بعد زيارته لأحد كهوف فيتنام.

يُعرف باسم "شاندونغ"، وهو أكبر كهف معروف في العالم، حيث قام كوردان بتصوير لقطات مميزة من داخله (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ماذا يوجد داخله؟

وأوضح كوردان أن هناك العديد من المناظر الطبيعية المتنوعة داخل الكهف الهائل، إذ يزدهر النظام البيئي وسط ظلام حالك، ما يدل على مرونة الحياة في زوايا الأرض غير المتوقعة.

وعند استكشاف الكهف، ستُتاح للزوار فرصة عبور ممر "باشينديل" بقوارب الكاياك.

ويصل طول الممر إلى مسافة 400 متر، بحسب ما أوضحه موقع "Oxalis" للمغامرات.

وتعتمد المياه في هذه البحيرة على تساقط الأمطار مباشرة فوق الكهف، حيث تتسرب من خلال الشقوق، ثم تتدفق إلى البحيرة.

وفي موسم الأمطار، يتراوح عمق المياه بين 20 و25 مترًا، بينما ينخفض منسوب المياه في موسم الجفاف، خاصة في فصل الصيف، ما يكشف عن الخندق العميق بين ضفاف الطين العالية.

واستغرقت رحلة كوردان كاملة حوالي 7 أيام، من بينها يومين للوصول إلى مدخل الكهف والتخييم لمدة 5 أيام أخرى.

وواجه تحديات عديدة أبرزها التعب المستمر، وتسلق الجدران بشكل يومي، والتصوير وسط ظلام دامس.

ومع ذلك، استمتع بكل لحظة من هذه التجربة.

ويبقى كهف "شاندونغ" أحد أبرز العجائب الطبيعية في العالم، حيث اكتشفه بمحضّ الصدفة رجل يقيم في فيتنام، يُدعى خان في عام 1990.

وأثناء اصطياده في الغابة، صادف خان فتحة الكهف، وشعر بهبوب رياح من داخله، كما سمع اندفاع نهر في الداخل، لكن بعد مغادرته، لم يتمكن من العثور عليه مرة أخرى، إذ أنه محاط بأوراق الأشجار، بحسب ما ذكره هوارد ليمبرت، المستشار الفني لشركة "Oxalis" للمغامرات لـCNN.

وكان ليمبرت ضمن فريق جمعية أبحاث الكهوف البريطانية، عندما وطأت قدمه كهف "شاندونغ" للمرة الأولى.

وأمضى خان سنوات عديدة في محاولة إعادة اكتشاف فتحة هذا الكهف.

وأخيرًا في عام 2009، قاد خان فريق جمعية أبحاث الكهوف البريطانية إلى هناك، وبعد استكشاف الفريق للكهف وقياسه، أعلنوا أنه أكبر كهف بالعالم في عام 2010.