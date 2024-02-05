مطارِد السُحب في دولة الإمارات يوثق تجربة "المشي بين الغيوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف هو شعور ملامسة الغيوم يا ترى؟ هل ملمسها قطني كما تبدو في السماء؟ أو ربما لا يشعر المرء بشيء محدّد عند ملامسته لها؟

وقال مطارد السُحُب المقيم في دبي، محمد سجّاد كاليادان بويل، خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أنّها "باردة للغاية" إذ تتكونّ من بخار الماء (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ومنذ انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، وجد كاليادان بويل، وهو يعمل كمسؤول تنفيذي في شركة عقارية، صعوبةً في التكيف مع طقس البلاد الساخن، وخصوصًا لأنّه ينحدر من ولاية كيرلا الهندية التي تشهد أشهرًا طويلة من تساقط الأمطار الغزيرة بانتظام.

وشجّعه ذلك على إجراء الأبحاث لتعلم المزيد عن طقس الإمارات، وكيفية تشكّل السحب الممطرة، وحركتها عبر البلاد.

ومن خلال صفحته التي تُدعى "UAEWeatherman" عبر "إنستغرام"، والاستعانة بالنشرات الجوية، والمعلومات المتوفرة، يحاول مطارد السحب الهندي توقع أماكن تساقط الأمطار، وتواجد الغيوم، ويحرص على مشاركة النتائج التي يتوصل إليها مع متابعيه المهتمين بخوض التجربة.

ووثّق مطارد السحب الهندي غالبية مشاهد الغيوم بالأجزاء الشمالية الشرقية في الإمارات، وخاصةً في جبل "جيس" بإمارة رأس الخيمة، الذي يمثِّل أعلى قمة في البلاد بارتفاع يصل إلى ألفي متر فوق سطح البحر، و"استراحة السحب" في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة.

ويُرحّب كاليادان بويل بانضمام الأشخاص له في رحلاته، ولكنه أكدّ أنّها تجربة تحتاج إلى الكثير من الوقت، والصبر، قائلًا: "قد تتساقط الأمطار، أو لا تتساقط. قد تتشكّل السحب، أو لا تتشكّل. يجب عليك التفكير بهذه الطريقة قبل البحث عن مطاردة الأمطار".