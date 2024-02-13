التاكسي الجوي في دبي.. إليك أبرز مميزاته والموعد المتوقع لتدشين الخدمة

تطمح إمارة دبي في دولة الإمارات لأن تكون من أوائل مدن العالم التي توفر خدمة النقل الجوي التجاري عبر "التاكسي الجوي الكهربائي"، حيث سيتم توفير الخدمة في المناطق الحضرية من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي بحلول عام 2026.

وتشمل المرحلة الأولى من تشغيل "التاكسي الجوي الكهربائي" 4 مواقع، وسيتم إنشاء البنية التحتية اللازمة من قبل شركة "سكاي بورتس".

وتتميز الطائرة بعدة خصائص، إذ تصل سرعة التاكسي الجوي الكهربائي إلى 320 كيلومترًا في الساعة، بينما يمكنه التحليق لمدى 161 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

كما يمكن للمقصورة استيعاب 4 ركاب وطيّار، ما سيساهم في تقليل كلفة الرحلات على المستخدمين.