فيديو لبومة يحصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة.. ما الذي خرج من فمها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما تبتلع طيور البوم فرائسها بالكامل، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لإدارة الحدائق والترفيه في مدينة نيويورك الأمريكية. ولكن ما الذي يحصل بالفراء، والعظام، والمواد الأخرى غير القابلة للهضم في معدتها؟

ويمكنك رؤية الإجابة في فيديو مثير للفضول لبومة وثّقتها مصورة الطيور، هيثر كينغ، في مقاطعة كيبيك الكندية، قبل عدّة أعوام (شاهد الفيديو أعلاه)

وفي الفيديو، تبدو البومة، وهي من فصيلة "بوريل"(Boreal)، وكأنها بدأت بالسعال، وسرعان ما تَخرج كتلة من فمها.

وبحسب إدارة الحدائق والترفيه في نيويورك، تتخلص طيور البوم من المواد غير القابلة للهضم، التي تُدعى كرات صغيرة (pellets)، تمامًا كما تتقيأ القطط كرات الشعر.

وقالت المصورة، والتي تُعرف باسم "Thee Owl Queen" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "اعتقدت أنّني سأضطر لمساعدتها في إخراج تلك الكتلة. كنت أخشى من أنّها ستختنق، ثم فَعَلَت (البومة) ما لا يمكن تصوّره عبر سحب الكريّة بمخالبها".

وما زاد حماس المصورة بشأن المشهد هو صِغَر حجم البومة، إذ أوضحت أنها تُعتبر بحجم فاكهة رمّان.

وسبق أن شاهدت كينغ تقيؤ بومة لكتلةٍ بهذا الحجم بالفعل، ولكنّها كانت بومة ثلجية أكبر حجمًا من بومة "بوريل" هذه بـ4 أضعاف تقريبًا.

ومنذ نشرها للمشهد الفريد عبر صفحتها في موقع "إنستغرام" في نهاية ديسمبر/كانون الأول، حظي الفيديو بأكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وأكّدت كينغ: "شعر الكثير من الأشخاص بالدهشة بما وثقته"، لافتة إلى أنها "وقعت في حب" بومة ثلجية وفّرت لها مشاعر الإيجابية في فترةٍ عانت فيها من مرضٍ شديد قبل 10 أعوام تقريبًا.