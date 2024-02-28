دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتخيل أن هناك غابة كبيرة وسط مدينة جدّة السعودية؟ ربما لم تسمع عنها سابقًا، ولكنها تُعتبر من بين التجارب الممتعة والفريدة من نوعها في البلاد.

وهناك، تستطيع رؤية الطبيعة من دون الخروج إليها.

أمرٌ عجيب.. أليس كذلك؟

تُعرف باسم "تروبيكال لاند"، وهي بيئة استثنائية مستوحاة من الغابات الاستوائية.

وعرفت مدونة السفر السعودية، ولاء محمد، عن وجودها بمحضّ الصدفة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقالت محمد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كنت أتجول في مركز التسوّق عندما لفت انتباهي تصميم هذا المكان من الخارج.. وفضولي شجّعني على دخوله واستكشاف ما بداخله".

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"تروبيكال لاند"، يعيش الزائر تجربة غير منسيّة بين الأشجار وأصوات الطبيعة.

وكما تكون خطواتك مدروسة في الغابة، يجب أن تحتاط عند المشي في الممرات الضيقة والوعرة لـ"تروبيكال لاند".

وتتألف الغابة من مسارات مزروعة كاملًا بأشجار استوائية.

ويوجد منطقة خاصة لتساقط الأمطار الاصطناعية، إضافة إلى جسر معلّق وممتد بين كوخين.

ومن المعروف أن الحيوانات موجودة في كافة النظم البيئية، ومن بينها الغابات، وهذا هو الحال في "تروبيكال لاند".

وتحتضن الغابة أنواعًا مختلفة من الطيور والزواحف، تحت إشراف مختصّين مهنيين في هذا المجال.

وأوضحت محمد: "بعد زيارتي لتايلاند وتروبيكال لاند في جدّة، لاحظت أن هناك تشابه كبير بينهما من حيث تفاصيل المكان، أي الغابات الاستوائية والشلالات والبحيرات".

هل تُفكّر بزيارتها؟