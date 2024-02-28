تعمل الشيف البرازيلية الإيطالية، فانيسا بايما، في مجال الطبخ منذ 25 عامًا، تاركةً بصمة خاصة في أعمالها، وتحديدًا مع المشاهير من نجوم كرة القدم، وتلفزيون الواقع، والعائلات المالكة.

وقالت بايما في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إنها ورثت حيث الطبخ عن جدّتيها، موضحة أنها عملت لدى العائلات المالكة، وكانت أذواقهم متنوعة وصحية، حيث أشارت إلى أن هذه العائلات لم تطلب أبدًا أي شيء غريب ، ولكن ما تبحث عنه هو الطعام المريح.

وأوضحت أن عملها المُفضّل كان خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي العام الماضي، حيث كان يجب أن تحضّر طبقًا خاصًا لجاكي شان، وهو ممثلها المفضل منذ الطفولة.