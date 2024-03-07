لطالما كانت ياسمين سيّد شغوفة بالخيول، هي التي نشأت وترعرعت في ألمانيا لوالد فلسطيني وأمّ يونانية. ورغم دراستها تصميم الأزياء، إلا أنها كانت تعود دومًا إلى الأحصنة.

وبعد نحو 10 سنوات من تدريب الأحصنة في إسطبلات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبعد تعرّضها لحوادث أدت إلى الحدّ من قدرتها على ركوب الأحصنة مجددًا، تركت ياسمين عالم السباق واتجهت للعمل كمدّربة في إسطبلات مختلفة بالإمارات.

التقت سيّد بـ"سالامبو"، هذا الحصان الذي يَئِس الجميع من حالته. فهو يعاني من مرض العصبون الحركي، إلا أن سيّد لم تدعه يواجه مصيره وحيدًا، وبقيت ترعاه ليصبح "سالامبو" البالغ من العمر 26 عاماً راهنًا، والأب الروحي المؤسّس لمشروع Ride to Rescue (ركوب الخيل لإنقاذها)، الذي يوفر للخيول بيئة آمنة، ورعاية أثناء تعافيها جسديًا وعقليًا وعاطفيًا، من حالات الهجر، أو الإهمال، أو سوء المعاملة.