دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجلب التيارات القوية مجموعة متنوعة من الحياة البحرية إلى جزيرة "ميكوموتو" في اليابان، مثل الحيتان، وأسماك القرش الحوتي، وغيرها.

وتتمثل الكائنات الأخرى المثيرة التي يجلبها هذا التيار بأسماك قرش أبو مطرقة.

وقال صاحب شركة "Mikomoto Hammers" للغوص، ماكوتو أريماتسو: "تفضل أسماك قرش أبو مطرقة التيارات الأكثر دفئًا، وعندما يقترب تيار كوروشيو من الأرخبيل الياباني، يزداد معدل مصادفته في جزيرة ميكوموتو".

وتقدم الشركة تجارب مميزة تحت الماء لاستكشاف مواطن كائنات بحرية متنوعة، ولكنّها تعتبر الغوص مع أسماك القرش هذه، من أبرز تجاربها.

وتشارك الشركة مقاطع فيديو خلابة لما تبدو عليه التجربة تحت الماء، حيث تبدو أسماك القرش وكأنّها أسراب من الطيور تحلّق حولك (شاهد الفيديو أعلاه)

وأكّد أريماتسو أنه "خاصةً في السنوات الأخيرة، وبسبب ظاهرة تعرجات كوروشيو، ليس من غير المألوف أن تواجه مئات من أسماك قرش رأس المطرقة في المياه الأكثر دفئًا ونقاوة".

وجذبت مقاطع الفيديو العديد من مستخدمي الإنترنت، بسبب إمكانية رؤية مجموعة من أسماك قرش المطرقة، التي لا يمكن رؤيتها إلا في أماكن محدودة جدًا مثل جزر غالاباغوس وجزيرة كوكو في اليابان.