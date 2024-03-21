في السعودية.. ثلوج تتربع على قمة جبل اللوز في مشهد يخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتربع الثلوج سنويًا على قمة جبل اللوز في السعودية، ليكتسي رداءً أبيضًا يُبهر زواره بجماله الساحر والأخّاذ. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

يُعد جبل اللوز أحد أعلى القمم الجبلية في المملكة، إذ يبلغ ارتفاعه 2,549 مترًا. ويُعتبر الوجهة الوحيدة بالسعودية التي تشهد تساقطًا للثلوج سنويًا تقريبًا، ما يجعلها مثالية للتنزّه خلال فصل الشتاء، بحسب ما وُرد على موقع "روح السعودية".

وبمجرد تساقط الثلوج في البلاد، تتنامى رغبة المواطنين والمصورين تحديدًا في مشاهدتها عن قُرب.

واستطاع المصور السعودي، فهد المسعودي، أن يوثق بعدسته هذه الأجواء المميزة ليبرز جمال جبل اللوز بعد أن اكتسى بحُلّته البيضاء في بداية شهر فبراير/ شباط.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جمال بديع ورسم ربّاني رهيب.. الأجواء لا توصف أبداً".

ولم يكن تصوير جبل اللوز مخططًا له.

ولكن المسعودي كان محظوظًا برؤية الثلوج صدفة وهو يسلك الطريق المؤدي بين منطقتي الزيتة وبجدة.

وبسبب ارتفاع قمم جبال اللوز، استخدم المصور السعودي طائرة "الدرون" الخاصة به. حيث لاقت صوره اتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعد جبل اللوز وجهًة مثالية خلال فصل الشتاء لعشاق الثلوج والراغبين في قضاء عطلة شتوية مختلفة عن أي مكان آخر في العالم، ويقصده هواة الرحلات والمغامرة في واحدة من أجمل التضاريس والهضاب الجرانيتية. كما تنتشر بالمنطقة رسومات صخرية متعدّدة يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف عام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).