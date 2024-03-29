دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الحياة البحرية الغنية في ساحل جدّة بالمملكة العربية السعودية، وثّق مدرّب الغوص السعودي، عمّار خان، مشهدًا مثيرًا للاهتمام (شاهد الفيديو أعلاه)

في البداية، يبدو هذا كمشهدٍ زاهٍ وشاعري لكائنات بحرية ملونة تسبح بجوار بعضها البعض، ولكن عند التركيز فيه، سترى مشهدًا ذكّر المصور السعودي، عمّار خان، بعبارة "الكثرة تغلب الشجاعة" على حدّ تعبيره خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وفي الفيديو، يظهر قنديل بحر "غير محظوظ" تلتهمه "عصابة" من الأسماك.

وحدث هذا المشهد أمامه صدفةً قبل انتهائه من رحلة غوص، إذ قال: "بدأت التصوير وحاولت أن أكون هادئًا وثابتًا قدر المستطاع حتّى لا أُخيف الأسماك".

وبدأ الغوص يستحوذ على حياة خان بعد تجربته لهذه الرياضة، وإعجابه بها، حيث يهوى مشاركة المناظر والكائنات التي يصادفها لتشجيع الأشخاص على تجربة الغوص، واستكشاف أعماق تحت المياه، مؤكدًا على أهمية المحافظة على البيئة البحرية لدورها المهم في التوازن البيئي.