ألق نظرة على أقدم مسجد لا يزال يُستخدم في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر زوار إمارة الفجيرة في دولة الإمارات تجربة فريدة تأخذهم إلى الزمن القديم الذي يتمتع بالبساطة، أي زيارة مسجد البدية الأثري.

ورُغم صغر حجمه، إلا أنّه يتمتع بإرثٍ تاريخي كبير لكونه أقدم مسجد لا يزال قيد الاستخدام في البلاد. ولا زالت الصلاة تُقام فيه حتّى اليوم، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" عبر الإنترنت.

وقبل عدّة أعوام، سنُحِت لمحب السفر المصري، إسلام حسين، زيارة هذا المعلم الواقع على الطريق الساحلي بين مدينتي دبا وخورفكان، بحسب ما أوضحه الموقع الرسمي لوزارة الثقافة الإماراتية.

وعند حديثه عن زيارته للمسجد البسيط الذي وثّقه بعدسته، قال حسين في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "شعرت حرفيًا أنّني ركبت على متن آلة زمن، وعدت 600 عام إلى الماضي".

وأشارت وزارة الثقافة الإماراتية إلى أنّ المسجد مربع الشكل بُني في عام 1446 ميلاديًا، ما يعني أنّ عمر المسجد يتجاوز 570 عامًا، حاليًا.

وقرّر حسين زيارته لتوثيق تفاصيله من الداخل والخارج، وقال: "لم أرى في حياتي مسجدًا مماثلًا له".

وسُمي هذا المعلم بمسجد البدية نسبةٍ إلى منطقة البدية التي يقع فيها المسجد، وهي قرية كبيرة من قرى إمارة الفجيرة، وفقًا لما ذكرته وزارة الثقافة.

ويختلف تصميم مسجد البدية عن المساجد الأخرى، القديمة منها والحديثة، كونه يتمتّع بأربع قباب غير متساوية الحجم.

ويحمل عمود وسطي واحد هذه القباب الأربعة، وهو العمود الرئيسي في هذا البناء المتواضع المصنوع من حجارة البازلت، والطين المحروق.

ويهوى حسين زيارة مختلف الوجهات التاريخية والسياحية التي لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص، كما أنّه يشارك تجاربه عبر صفحة "SOLOM TUBE" الخاصة به عبر موقع "يوتيوب".