شاهد..شاطئ في إسبانيا تغطيه حبيبات "الفشار" برداء أبيض اللون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند النظر إليه من بعيد، ستجده شاطئًا برمال بيضاء ساحرة ومياه صافية تركوازية اللون، لكن بمجرد أن تطأه قدماك، ستتفاجأ بمنظر غير متوقع.

تحتضن جزيرة "فويرتيفنتورا" الإسبانية شاطئ "Playa del Bajo de la Burra"، وهو من بين الأغرب في العالم، حيث يبدو وكأنه مغطى بملايين من حبيبات الفشار المنتفخة.

ونجح الثنائي السويدي، أنيكا ودانيال ماجاك، وهما صاحبا الموقع الإلكتروني "Finally Lost"، في رصدها عن قرب بعدسة كاميرتهما. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

بداية، قد يظن البعض أن هذا الفشار حقيقي، وقد ألقاه شخص لسببٍ ما، لكنه في الواقع عبارة عن طحالب حمراء ميتة، تُعرف باسم "رودوليث".

وأوضح الثنائي السويدي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تتراكم كربونات الكالسيوم في خلايا الطحالب، وتكتسب شكلها عندما تتواجد في قاع المحيط.. لكن عند موتها، يبقى هيكلها العظمي، ويصبح لونه أبيض بسبب الجير الموجود عليه.. وأخيرًا تحمله الأمواج معها إلى الشاطئ".

ولم تخل تجربة الثنائي السويدي من التحديات، أبرزها صعوبة المشي على "حبيبات الفشار" القاسية، والتي تركت أثرًا على أقدامهما بعد قضاء ساعة كاملة على الشاطئ.

وتباينت ردود فعل الناس حول مقطع الفيديو الذي نشره الثنائي عبر موقع "يوتيوب". وهناك من اعتقد أن أنيكا ودانيال يدوسان على شعاب مرجانية بهدف تدمير البيئة. وهناك من عبّر عن تقديره للمشاهد الساحرة التي صوّرها الثنائي للشاطئ.

وينصح كلًا من أنيكا ودانيال بعدم السباحة على الشاطئ بسبب كثرة الصخور الموجودة وتيارات المياه القوية، خاصة أنها قد تُهدد حياتك.

ولكن هذا لن يمنع الزوار من إمكانية زيارتهم للشاطئ على مدار العام.

وأكدّ الثنائي السويدي: "يعتبر الشاطئ فريدًا من نوعه حقًا، حيث تشعر للحظات وكأنك جزءًا من أحد أفلام ديزني".