"المغارة الزرقاء" في إيطاليا..جوهرة مخفية تأخذك إلى عالم آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "المغارة الزرقاء" عبارة عن كهف بحري يقع في جزيرة كابري الإيطالية. وتعتبر واحدة من أجمل وأشهر المعالم السياحية الطبيعية بقارة أوروبا. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

قالت مدونة السفر الإيطالية، جوليا جياكو، التي زارت الكهف في العام الماضي: "المغارة فريدة من نوعها، وهي من أهم معالم الجذب في جزيرة كابري".

وتابعت في مقابلة موقع CNN بالعربية: "كنت أشعر بالفضول لرؤية اللون الأزرق السحري الذي عادة ما يتحدث الناس عنه".

مدخل غريب ولون ساحر

يمكن الوصول إلى المغارة بواسطة إحدى الجولات السياحية العديدة، التي تنطلق من ميناء بلدة "مارينا غراندي".

بداية، يصعد السياح على متن قارب كبير وصولًا إلى مدخل "المغارة الزرقاء"، ثم ينتقلون إلى قوارب تجديف صغيرة في مجموعات تتكوّن من شخصين أو 3 أشخاص.

وهنا، تبدأ المغامرة الحقيقية، إذ يجب أن يستلقي السائح على ظهره، حتى يستطيع عبور مدخل المغارة، الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترًا واحدًا، بلا أن يصطدم رأسه بالصخور.

وبعد ذلك، ينتقل السائح من ظلام دامس إلى كهف متوّهج بلون فيروزي ساحر، بينما يُردد المجدّفون أغاني نابولي الرائعة.

وأوضحت جياكو أنها "لحظة عاطفية فيها الكثير من المشاعر".

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي مدونة السفر الإيطالية عبر وسائل الاجتماعي، والذي استفسروا عن موقع المغارة، وكيفية الوصول إليها.

وتنصح جياكو بزيارة المغارة في الصباح الباكر، قبل ازدحامها بالسيّاح خلال النهار، لافتة إلى أنه يُسمح بدخول زورقين صغيرين فقط في الوقت ذاته.

ويُذكر أن جياكو أنشات قناة عبر "يوتيوب"، تُعرف باسم " Italy by Italians"، أي "إيطاليا بعين الإيطاليين"، حيث أرادت إبراز الجانب الأصيل من البلاد للمسافرين الأجانب.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتاريخ إيطاليا، وشواطئها، وجبالها، وبحيراتها، وطعامها، والكثير من جواهرها المخفية الأخرى.