دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا أردت السفر إلى إيطاليا أو تفكر بها كوجهة لرحلتك التالية، فلا تتردّد بوضع قرية "كالكاتا" ضمن لائحة الأماكن التي عليك زيارتها.

تقع القرية على بُعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة روما، وتحديدًا في منتزه "وادي تريجا".

وما يُميزها حقًا أنها مبنية على عمود صخري شاهق، يجعلها تبدو ساحرة من السماء بعدسة المصور الإيطالي، كورادو فيتون (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال فيتون في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تتمتع القرية بجوٍ غامض ورومانسي، حيث تجد العديد من الشوارع الصغيرة والفتحات الكثيرة التي تطل على الوادي مباشرة".

وتحتضن "كالكاتا" عددّا من المساكن المزينة بأقنعة وتماثيل مخيفة، وأزقة تتميز بمقاعد خشبية حادة.

ورغم أنها تتمتع بأجواء مريبة نسبيًا، إلّا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين روّاد الرحلات النهارية.

ويبقى تاريخ تأسيس القرية غير معروف، لكن اسمها وُرد في وثائق تاريخية تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد.

وأوضح موقع المعلومات السياحي في إيطاليا "Italia" أنه تم التخلي عن "كالكاتا" في ثلاثينيات القرن العشرين بسبب الخوف من احتمال حدوث انهيارات أرضية.

ولكن عاد سكانها في وقت لاحق، أي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

ويقيم في القرية حوالي 900 شخص، بحسب ما ذكره المصور الإيطالي. كما تتواجد العديد من المنازل التي يتم تأجيرها للزوار بغرض المبيت وتناول وجبة الفطور.

ويمكن الوصول إلى "كالكاتا" عبر الطريق السريع من خلال وسائل النقل العام البرّية، خاصة أنه لا توجد سكة قطار حديد تصل إلى القرية مباشرة.

ويُعتبر المصور الإيطالي أن فصل الخريف هو أفضل فصل لزيارتها، حيث يكون الضباب منخفضًا في الوادي الذي يُحيط بها خلال النهار، ما يجعل المكان يبدو وكأنه مُعلّق بين الغيوم.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي فيتون عبر موقع "يوتيوب"، ما شجّع بعضهم على زيارتها والتجوّل بين أزقتها الضيقة.