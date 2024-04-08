أظهر مقطع فيديو لحظات الذعر التي عاشها ركاب طائرة ركاب أمريكية من طراز "بوينغ 737" تشغلها شركة طيران "ساوثويست"، عندما سقط غطاء محركها في الجو، بينما كانت متجهة إلى هيوستن.

وفي نهاية المطاف هبطت الطائرة بسلام بعد الحادث.

وفي بيان لشبكة CNN، اعتذرت شركة طيران "ساوثويست" عن الإزعاج، لكنها قالت إن "أولويتها القصوى هي سلامة عملائها".

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث الذي يعد الأحدث في سلسلة من المشكلات التي واجهتها طائرات "بوينغ".

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