شابة تصادف "وحيد قرن البحر" شديد الندرة في المالديف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر جزر المالديف بشواطئها المذهلة، ما يجعلها الملاذ المثالي للغواصين، ومحبّي الحياة البحرية.

وتُعد فرصة زيارة جزر المالديف، وهي عبارة عن أرخبيل يضم ألف جزيرة قبالة الساحل الغربي للهند، بمثابة فرصة سفر مميزة بحد ذاتها، فما بالك برصد كائن شديد الندرة في مياهها؟ (شاهد الفيديو أعلاه)

هذا ما حصل مع التشيكية، أنيشكا هينجاروفا، إذ أثناء الغطس في مياه إحدى المنتجعات، صادفت سمكة راي مراوغة من فصيلة "Ornate Eagle Ray".

وقالت هينجاروفا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان الأمر صدفة كبيرة، كنت أخطط للغطس كما أفعل دائمًا، لالتقاط بعض الصور الرائعة لشقائق النعمان البحرية، أو السلاحف، أو أسماك الراي. لكنني لم أتوقع قط أنّني سأرى شيئًا نادرًا جدًا".

وعلى مستوى العالم، لم ترُصد هذه الفصيلة من الأسماك إلا لأقل من 60 مرة، ولا يُعرف سوى القليل عنها، وفقًا لصفحة "حديقة الحاجز المرجاني العظيم البحرية" عبر موقع "فيسبوك".

وأطلقت الحديقة على هذا النوع من الأسماك لقب "وحيد قرن البحر".

ويمكن التعرّف على هذه الفصيلة من خلال النمط المميز للخطوط الداكنة والبقع الشبكية التي تزين ظهرها، وذيولها الطويلة الشبيهة بالسوط، وفقًا لما ذكرته منظمة "Marine Megafauna Foundation" على موقعها الإلكتروني.