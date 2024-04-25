تمساح ضخم يقتحم قاعدة قوات جوية وينام تحت طائرة.. شاهد ما حدث

استطاع زاحف ضخم من أن يجتاز كل خطوط الأمن وأن يصل إلى مدرج طيران في قاعدة ماكديل الجوية العسكرية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

تدخلت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية لإنقاذ الوضع وإخراج التمساح الذي كان ينام أسفل طائرة في أرضية المطار.

قام الحراس بإلقاء منشفة على عيني التمساح وتقيده بحبال والقيام بإبعاده عن المدرج وإرجاعه إلى البرية المكان الذي ينتمي إليه.

ولم يذكر وقوع أي إصابات لا بالحيوان ولا بالطائرة.