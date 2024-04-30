غراب أبيض اللون..مصور يوثق مشهدًا نادرًا في ألاسكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن رأيت غرابًا أبيض اللون؟ رغم أن الأمر قد يبدو مستحيلًا، إلا أن الغربان بيضاء اللون موجودة بالفعل، ولكنها نادرة (شاهد الفيديو أعلاه)

وسُنِحت لمصور الطبيعة والحياة البرية، جاكوب باك، فرصة رؤية غرابًا أبيض اللون بمدينة أنكوراج في ألاسكا، بمطلع عام 2024.

وفي الفيديو الذي وثّقه، ظهر الغراب بلونٍ أبيض صارخ، وخصوصًا مع تواجد غراب أسود اللون بجانبه.

وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال باك إنّه "يبدو كغراب عادي إلى حدٍ كبير، لكن كما لو أنّه سقط بالخطأ في دلو من الطلاء الأبيض".

واعتمادًا على مدى نظافة ريشه عند رؤيته، يمكن أن يبدو الغراب كـ"بياض الثلج" على حد قوله، ومطابقًا تمامًا للطبيعة الباردة المتجمدة لأنكوراج.

ويُعتَقَد أن هذه الطيور مصابة بالليوسية (Leucism)، وهي حالة ناجمة عن فقدان التصبغ بسبب غياب الخلايا التي تنتج الميلانين، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية. وأحيانًا، يتم الخلط بين هذه الحالة وحالة أخرى تُدعى المهق.