"كأنك تسبح بالسماء".. عُماني يمشي على جسر معلق بين قمتين جبليتين بماليزيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُلّبي جزيرة "لنكاوي" الماليزية، أو كما تُعرف باسم "جزيرة الأحلام"، رغبات وأذواق زوارها، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي، والمغامرة، والهدوء.

وإذا كنت لا تعرف من أين تبدأ رحلتك في الجزيرة، فينصحك مدون السفر العُماني، سيف القاسمي، بخوض تجربة "Sky Bridge"، أي "جسر السماء المعلّق".

وقال القاسمي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جاءت تسميته من ارتفاعه الشاهق، ما يجعلك تشعر وكأنك تسبح في السماء".

ماذا نعرف عنه؟

يبلغ طول الهيكل الذي يربط بين قمتين جبليتين، حوالي 125 مترًا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Panorama Langkawi".

ويُعتبر أطول جسر حرّ ومنحني في العالم (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ولم تكن عملية تشييده سهلة. إذ أخذت في عين الاعتبار ما يلي:

التوازن الهيكلي من نقطة واحدة

إدارة الوزن الأمثل وتوزيع الأحمال

التصنيع المسبق للجسر وتركيبه في موقعه الحالي

كيف تصل إليه؟

بُني "جسر السماء المعلق" على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث يحتاج الزوار إلى "تلفريك" خاص للوصول إلى قمة الجبل.

ومن هناك، يتواجد خياران للوصول إلى الجسر ذاته، أولهما ركوب القطار الجبلي الزجاجي، أو المشي لمسافة 150 مترًا لأسفل الجبل، حيث يمكن رؤية الطيور والقردة بين الأشجار.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذين استفسروا عن تفاصيل هذه التجربة وأسعار تذاكرها.

وينصح القاسمي بالسفر إلى جزيرة "لنكاوي" بين شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول أو بين شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، حيث تكون الأجواء جميلة ومعتدلة.

ويصف التجربة ككل بكونها "رائعة ولا تُعوّض أبدًا".

وفي المستقبل، يأمل مدون السفر العُماني في زيارة العديد من الدول في أوروبا، وأمريكا، وإفريقيا، وكذلك طرح ورشٍ سياحية لتثقيف المجتمع وتسهيل فكرة السفر بين الناس.