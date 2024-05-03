أعجوبة العُلا.. شاهد صخرة "قوس قزح" تتربع في صحراء السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنتشر في محافظة العُلا السعودية، أو "عروس الجبال" كما يُطلق عليها، العديد من التشكيلات الصخرية الغريبة من نوعها، والظواهر الجيولوجية الخالدة على أرضها منذ أقدم العصور.

وتُعتبر صخرة القوس، المعروفة أيضاً بصخرة "قوس القزح"، إحدى أشهر التكوينات الصخرية في العُلا، وتبعد عن مركز المدينة حوالي ساعة ونصف.

ولكن روعة المشهد تستحق عناء الرحلة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "استكشف الُعلا".

وعَرِفَ المصور الباكستاني، سيد أوفيس هاشمي، عن وجود هذا المكان في عام 2016. وكان من الصعب الوصول إليه بسيارة صغيرة الحجم.

ولكن هذا لم يمنعه من زيارته مجددًا بسيارة دفع رباعية، ورصده بعدسة كاميرته. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال هاشمي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُعتبر هذا التكوين فريدًا من نوعه في السعودية.. وأدى التآكل بفعل الرياح إلى تشكيل صخرة القوس على مرّ القرون".

ويبدو هيكل الصخرة وكأنه قوس قزح تُحيط به سحابتان، وسط الصحراء الواسعة.

وهناك ستجد عددًا من أحجار الكوارتز، الملقبّة بـ"ألماس الصحراء"، حيث تعكس ألوانًا ساحرة على صخرة القوس ذاتها ورمال المنطقة المحيطة بها.

وواجه هاشمي عددًا من التحديات أثناء تصوير صخرة القوس، أبرزها الرياح الشديدة، ما منعه من استخدام طائرة "الدرون" الخاصة به.

ومع ذلك، حازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي المصور الباكستاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تفاجأ كثيرون بهذا التكوين الضخم والمهيب.

وينصح هاشمي بزيارة الموقع بين أكتوبر/ تشرين الأول وأبريل/ نيسان، حتى يتفادى الأشخاص أشهر الصيف الحارة.