"طبيب العطور" بدبي.. رجل يُعيد رائحة الأحبة الغائبين في قارورة عطر

قد يبدو هذا المحل الصغير كأي محل عطور آخر في إمارة دبي، لكن يقف وراء أبوابه رجل يستطيع ابتكار أي رائحة يمكن أن تخطر على بال زواره.

يُعرف يوسف محمد علي بـ"يوسف باي"، أي "الأخ يوسف"، في شوارع منطقة ديرة، حيث تقع متاجر العطور الخاصة به. ويُعتبر من بين الشخصيات المحليّة المعروفة هناك.

ويزوره العديد من الأشخاص لإعادة تصنيع عطورهم المُفضّلة بأسعار منخفضة، أو حتى لإعادة رائحة الذكريات أو الأحبّة الغائبين في قارورة عطر.

ويتلقى يوسف، وهو معروف أيضًا باسم "طبيب العطور"، العديد من الطلبات الخاصة، وعادة ما تكون غريبة، إذ يطلب بعض الأشخاص عطرًا برائحة السجائر، وأخرى لزوج تُوفي، وغيرها.