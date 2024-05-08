دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتميز الطبيعة في المملكة العربية السعودية بتنوعها الكبير والجاذب للطيور. لهذا السبب، ليس من المفاجئ معرفة أن أكثر من 500 مليون طائر مهاجر سنويًّا تحلّق فوق سماء المملكة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُعد النحام الوردي، أو الفلامنجو، من أبرز الطيور المهاجرة المسجلة في المملكة.

وتتواجد هذه الطيور في بعض المواقع الساحلية بمنطقة عسير، حيث وثّقها المصور السعودي الهاوي في مجال "الدرون" علي مروعي.

وفي المشاهد التي وثقها المصور السعودي، يمكن رؤية أسراب من طيور الفلامنجو، وهي تحلق فوق المياه الزمردية اللون بشكلٍ يستعرض انسجامها مع الطبيعة (شاهد الفيديو أعلاه)

وقال مروعي في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "مشهد طيور الفلامنجو يأسر النظر بألوانها الجذابة، وحركتها بشكلٍ جماعي، وحتّى في طيرانها بشكلٍ منظم".

ولتصوير هذه المشاهد الزاهية، يلجأ مروعي للتخييم والنوم في بعض المواقع الساحلية، ومن ثم يحرص على الاستيقاظ باكرًا لتوثيقها.

وأكّد المصور السعودي أن الكثيرين عبروا عن دهشتهم عند رؤية هذه الطيور، إذ لا يعلمون عن أماكن تواجدها.

ويهتم مروعي بتوثيق المناطق الطبيعية في المملكة، من جبال، وسهول، إلى جانب تصوير الجزر البحرية، والحياة الطبيعية التي تزدهر حولها.

ويُشار إلى أنّ طيور النحام، مثل غيرها من الطيور حول العالم، تهاجر طلبًا للغذاء، وبهدف التكاثر، بالإضافة إلى قضاء فصل الشتاء، وتسلك تلك الطيور طرقًا محددة تمتد في الغالب عبر السواحل والجبال، وتحرص على تجنب الصحاري.