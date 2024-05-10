دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تظن أنّ هذه التجمعات البيضاء القطنية الشكل عبارة عن ريش أبيض اللون سقط من طائر خلال تحليقه في السماء، أو كتلة من شباك العنكبوت، حتى تفاجئك بالقفز بعيدًا عند اقترابك منها (شاهد الفيديو أعلاه)

وكانت هذه الحشرات من العجائب المثيرة للاهتمام التي صادفها المصور البريطاني، توم هارتري، أثناء استكشاف غابات جبال الهيل (The Cardamom Mountain) الكثيفة والمورقة في كمبوديا مع شريكه الكمبودي.

وقال هارتري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان مرشدنا يشير إلى العديد من النباتات والحيوانات الفريدة من نوعها، عندما لاحظنا الحشرات".

ودبّت الحياة في هذه الحشرات الصغيرة عندما لمسها المرشد، وفاجأ ذلك هارتري الذي قال إنّها "قفزت عاليًا وبسرعة كبيرة! لم أكن أتوقع أن تقفز مثل هذه الحشرات الصغيرة والغريبة في الهواء بهذه القوة. لقد كان أمرًا لا يصدق".

وفي مقطع فيديو وثقه المصور البريطاني، يمكن رؤية هذه الحشرات الشبيهة بالقطن وهي تقفز بعيدًا عن اليد التي حاولت لمسها.

وكان المشهد لا يُصدق إلى درجة أنهم أمعنوا النظر في هذه الحشرات لفترةٍ طويلة.

ويُشار إلى هذه الحشرات اسمها "Flatid planthopper nymph"، وهي تتغذى على عصارة النباتات، وتنتج العسل للمن، وفقًا لما كتبه الموقع الرسمي لجامعة "ماريلاند" في الولايات المتحدة، وتكون صغار هذه الحشرات (الحوريات) مغطاة بمادة شمعية تنتجها، وقد تترك أيضًا بعضًا منها خلفها على سيقان النباتات التي تتغذى عليها.

ولم تفاجئ هذه الحشرات المصور البريطاني فقط، إذ أنّها لفتت نظر مستخدمي الإنترنت أيضًا.

وحصد الفيديو الذي شاركه هارتري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من 4.5 مليون مشاهدة حتّى الآن.