خفة لا تُصدّق.. مصور يوثق رقصة تزاوج آسرة بين طائرين في اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تُشعِرك هذه الحركات وكأنك تشاهد أداءً لرقصة الباليه، حيث تتمتع بالرشاقة والخفّة.

ووثّق المصور دانيال كوردان هذه المشاهد لطيور الكركي ذات التاج الأحمر أثناء زيارة له إلى اليابان في فصل الشتاء، وتحديدًا جزيرة هوكايدو.

هذه الحركات ليست عشوائية، وإنّما تُجسِّد رقصة التزاوج بين هذه الطيور (شاهد الفيديو أعلاه)

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال كوردان: "قادني افتتاني بالتقاط جوهر الحياة البرية إلى اليابان، حيث كنت محظوظًا بما يكفي لرؤية المشهد الساحر للطيور الراقصة".

ومن ثم أضاف: "كانت الأجواء نابضة بالحياة بفضل الحركات الرشيقة لهذه الطيور المهيبة، وهي تؤدي طقوسها القديمة، لتخلق سيمفونية من الأناقة".

وتُعتبر طيور الكركي ذات التاج الأحمر جزءًا لا يتجزأ من فصل الشتاء في اليابان، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لحكومة اليابان عبر موقع "فيسبوك"، لافتة إلى أنه كان يُعتَقد أنّ هذه الكائنات انقرضت في أوائل القرن العشرين، ولكن أُعيد اكتشافها في عام 1924.

وغالبًا ما يتّجه المصور إلى البرية بإحساس عام بما يأمل بتوثيقه، ولكن في بعض الأحيان، يتجلّى سحر الطبيعة بنفسه بشكلٍ غير متوقع، إذ قال: "في هذه الحالة، كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لرصد رقصة طيور الكركي عن طريق الصدفة".

وأدهشت هذه الطيور متابعي كوردان عبر الإنترنت بحركاتها.