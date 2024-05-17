وجهة واعدة في الشرق الأوسط.. كيف أصبحت السعودية رائدة في قطاع السياحة؟

لا يُخفى أنّ المملكة العربية السعودية أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة. وتصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في نمو عدد السياح الدوليين بعام 2023، وفقًا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة. وتُقدم السعودية العديد من التجارب المميزة، مثل الوجهات السياحية في العُلا، والمهرجانات والأحداث الضخمة التي تستضيفها على مدار السنة. ومن المتوقع أن تجذب المزيد من الزخم في المستقبل عند انتهاء العمل على مشاريع سياحية ضخمة، بما في ذلك "نيوم". وعلى هامش سوق السفر العربي 2024 بدبي، تحدث خبراء عن العوامل التي جعلت المملكة رائدة في هذا القطاع.