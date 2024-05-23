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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- السعادة المطلقة. هذا ما يجسده فيديو ظريف لنمرٍ يُدعى "مارواي" يلعب بكرته الحمراء في بحيرةٍ بتايلاند.

ويصعب تخيل أنّ هذا النمر السعيد لم يكن يعرف سوى الحياة في قفصٍ إسمنتي صغير، حتى أنقذته مؤسسة أصدقاء الحياة البرية في تايلاند (WFFT) من "حديقة بوكيت للحيوانات" عندما بلغ عمره عامين فقط.

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قدّم مدير العمليات في مؤسسة أصدقاء الحياة البرية بتايلاند، توم تايلور، لمحة عن الحياة السابقة للنمر، قائلًا إنّ حديقة الحيوانات كانت معروفة بـ"استخدام النمور كإكسسوار (as props) عند التقاط الصور، حيث تم تقييدها بالسلاسل إلى المنصة، وإجبارها على قضاء أيامها في التقاط الصور مع السياح. وكانت النمور تُضرب بالعصي لتنفيذ الأوامر، وتم تخديرها في بعض الأحيان".

وأضاف تايلور أنه "عند عدم استغلالها بهذه الطريقة البشعة، كانت الحيوانات تُوضع في أقفاص خرسانية صغيرة".

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والآن، يقضي النمر "مارواي" أيامه في ملاذٍ، حيث يستطيع اللعب بكرته وقتما يشاء.

وحصد الفيديو الذي نشرته المؤسسة للنمر أكثر من 90 مليون مشاهدة منذ نشره في يناير/كانون الثاني.

وعند حديثه عن العلاقة الوطيدة بين "مارواي" وكرته، أكّد تايلور أنّ "النمر يحبّها لأنّها تساعده على العوم حول البحيرة، وهو أمر يحبّ القيام به.. أعتقد أنّ الأشخاص تأثّروا بالرضا الذي يُبديه في الفيديو".

وأشارت التقديرات إلى أنه يُوجد فقط بين 150 و200 نمر بري تقريبًا في تايلاند، ولكن أصبحت أعدادها تتزايد ببطء بفضل جهود السلطات التايلاندية.

تعمل مؤسسة WFFT على توفير ملاذ للحيوانات البرية المصابة، والتي تم استغلالها من بينها النمور في تايلاند.

وتحتضن حاليًا 23 نمرًا، وأُنقِذت 14 منها تقريبًا من مزرعة لتربية النمور بهدف تغذية التجارة بالحيوانات البرية غير المشروعة.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، تُعد النمور مهددة بالانقراض، مع تقلص نطاقها بنسبة 95% تقريبًا.

وفي عام 2023، قدّر المنتدى العالمي للنمور وجود حوالي 5،500 نمر متبقي في البرية، بحسب ما كتبه الصندوق العالمي للطبيعة.

وعند سؤاله عن التحديات التي تواجه النمور، أشار تايلور إلى أنه لا وجود لمساحات كافية لها في البرية، فضلًا عن مواجهتها خطر الصيد الجائر.