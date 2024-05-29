امرأة تساعد البشر والنمور على التعايش جنبًا إلى جنب في الهند.. شاهد كيف

بالنسبة للعالمة المتخصصة في حفظ البيئة، كريثي كارانث، فإن أحد أكبر التحديّات التي تواجهها الهند تتمثّل في محاولة حثّ الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المحميّات الطبيعية على رعاية الحيوانات التي تهدّد وجودهم، مثل النمور والفيلة، التي تدوس على المحاصيل وتفترس ماشيتهم.

أمضت كارانث العقدين الماضيين في مساعدة المجتمعات الريفية من خلال برنامج يتيح لهم الحصول على تعويضات عن خسائرهم. ويخدم البرنامج، المعروف باسم Wild Seve، حاليًا نصف مليون شخص في ولاية كارناتاكا، جنوب غرب الهند.. إنه نهج عملي أدّى إلى تقليل العداء تجاه الحياة البرية في المجتمعات الريفية بشكل كبير.