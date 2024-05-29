شاهد.. رياح قوية تدفع طائرة بعيدًا عن بوابة بمطار أمريكي

ضربت عواصف عنيفة منطقة دالاس فورت ورث متروبليكس الأمريكية، ما أدّى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير، وإثارة مخاوف من حدوث إعصار. وتركت العواصف أكثر من 750 ألف شخص في ولاية تكساس بدون كهرباء.

وفي مطار دالاس فورت ورث الدولي، التقط مقطع فيديو حصلت عليه CNN لحظة دفع رياح قوية طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية من بوابتها.

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