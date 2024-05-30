مقاعد الطائرة ثنائية المستوى تعود بلمسة جديدة.. هل نراها قريبًا؟

مفهوم مقاعد الطائرة ثنائية المستوى قد عاد.. وهذه المرّة بتصميم أكثر فخامة. حصلت فرانشيسكا ستريت، الكاتبة في CNN Travel، على نظرة حصرية للنموذج الأوّلي لمقاعد الطائرة ثنائية المستوى من شركة Chaise Longue.

تعرّض النموذج الأوّلي للدرجة الاقتصادية، الذي عُرض في عام 2023، لانتقادات بسبب مساحاته الضيّقة، وكانت هناك تساؤلات حول السلامة وسهولة الوصول. لكن الشركة تقول إن تصميم المقصورة الجديد سيوفّر للركّاب تجربة أفضل.

قد يهمّك أيضًا.. ظاهرة غريبة تحدث لركاب الطائرات.. ما سبب البكاء على متن الطائرة؟