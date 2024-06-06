تمتد محمية ضانا للمحيط الحيوي في الأردن على سفوح عدد من الجبال في منطقة القادسية التي ترتفع أكثر من 1،500 متر عن سطح البحر، وتنخفض إلى سهول ووديان مثل وادي عربة، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN).

وتتميّز المحمية، المُدرجة ضمن محميات الإنسان والمحيط الحيوي باليونسكو، بجمعها بين 4 أقاليم حيوية جغرافية في مكانٍ واحد. وبحكم وجود مجتمعات محلية تُحيط بالمنطقة، من البدو إلى الفلاحين، تتخذ المحمية نهجًا يسمح بازدهار البشر والطبيعة في آنٍ واحد، بشكلٍ يُجسّد مقولة "لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم"، على حدّ تعبير مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي، رائد الخوالدة، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

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