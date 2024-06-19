حدد باحثون من معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية نوعًا جديدًا من الحبار في أعماق البحار باستخدام لقطات التقطتها مركبات الروبوت تحت الماء التي يتم تشغيلها عن بُعد، في عام 2015.

يُظهر مقطع الفيديو أم الحبار وهي تحتضن مجموعة من البيض يبلغ حجمها ضعف حجم بيض الحبار في أعماق البحار الأخرى، والتي نادرًا ما تتم ملاحظة رعاية الأمومة عند الحبار، وفقًا لمعهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية.

وقد قام الباحثون بدراسة لقطات عام 2015 لتحديد أن هذا النوع من الحبار من المحتمل أن يكون جزءًا من عائلة الحبار ذو الزعانف الكبيرة.