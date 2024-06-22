تجمع حوالي 15 ألف شخص في الموقع الأثري لأحجار ستونهنج الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ في بريطانيا، بهدف مشاهدة شروق الشمس مع حلول الانقلاب الصيفي، وذلك بعد أيام فقط على قيام متظاهرين بتخريب النصب التاريخي.

وقد حدث التجمع بعد أيام قليلة من استخدام متظاهري نشطاء المناخ من حركة "Just Stop Oil" بودرة الطلاء البرتقالي لتخريب موقع التراث العالمي.

واتُّهم أعضاء المجموعة أيضًا بحوادث تتعلق بتحطيم زجاج الحماية لوثيقة "ماغنا كارتا" البريطانية الشهر الماضي، واقتحام مطار ستانستيد في لندن، الخميس.

قدمت "التراث الإنجليزي"، المؤسسة الخيرية التي تهتم بالنصب التذكاري. الجمعة بثًا مباشرًا لحدث شروق الشمس الذي شاهده أكثر من 200 ألف شخص حول العالم.