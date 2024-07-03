ظاهرة نادرة في دبي.. ما سر تلألؤ أمواج البحر بهذا الوهج الساحر؟

قد تكون إمارة دبي أقرب إلى وجهة تشتهر بتجارب التسوق، والإقامة الفاخرة، وناطحات السحاب، أكثر من قربها إلى الطبيعة.

وصادف المصور ومدون السفر الإماراتي خالد علي ظاهرة طبيعية مميزة على أحد شواطئ دبي، حيث كانت أمواج البحر تتلألأ بوهج ساحر فيروزي اللون في ظلمة الليل.

ويتميز مقطع الفيديو الذي وثقه علي، ونشره على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بظهور أفق دبي وبرج خليفة في الخلفية.

وأوضح علي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن "التجربة كانت فريدة من نوعها كونها ظاهرة نادرة الحدوث في دبي".

وتُعرف هذه الظاهرة باسم "التلألؤ البيولوجي" أو الإضاءة الحيوية، وتنتج عن إصدار كائن حي ما للضوء نتيجة تفاعل كيميائي، بحسب ما ذكرته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.