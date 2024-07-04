مدير سابق في شركة "بوينغ" يكشف عن استخدام أجزاء معطوبة في الطائرات

يقدم مراسل CNN، بيت مونتيان، تقريراً عن مزاعم مدير مراقبة الجودة السابق في شركة بوينغ، ميرل مايرز، والذي أفاد بأن العمال كانوا يأخذون بشكل روتيني أجزاءً اعتبرت غير مناسبة للطيران من ساحة خردة داخلية ويعيدونها إلى خطوط التجميع في المصنع.

يزعم مايرز أن هذه الممارسة استمرت لسنوات، حيث سجل أن أكثر من 50 ألف قطعة "هُرّبت" من قسم مراقبة الجودة في بوينغ.

وأكد مايرز أن " الأمر يعرض حياة الناس للخطر، ليس فقط الركاب ،ولكن أيضًا أطقم الطيران، والكثير من هذه الأجزاء مهمة للطيران، والتي عادت إلى نظام الإنتاج".

وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني للشركة أن مايرز نبّه فريق التحقيقات المؤسسية في بوينغ مرارًا إلى المشكلة، مشيرًا إلى ما يقول إنها انتهاكات متكررة لقواعد السلامة الخاصة ببوينغ.

لكن مايرز يصر على أن المحققين فشلوا بشكل روتيني في فرض هذه القواعد.

وفي بريد إلكتروني عام 2022، كتب أن محققي بوينغ تجاهلوا "ملاحظات شهود العيان والعمل الجاد الذي تم القيام به لضمان سلامة الركاب وطاقم العمل في المستقبل".

في بيان لها، تقول شركة بوينغ إنها تشجع الموظفين على التحدث بصراحة، مضيفة: "لضمان سلامة وجودة منتجاتنا وتوافقها، نحقق في جميع مزاعم السلوك غير اللائق، مثل نقل الأجزاء دون تصريح أو سوء التعامل مع المستندات. كما نعمل بجد لمعالجتها وإجراء التحسينات".