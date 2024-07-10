"كاميرات خفية" داخل شقق Airbnb.. تحقيق لـCNN يكشف تفاصيل صادمة

بالنسبة لبعض مستأجري عقارات Airbnb، تحولت الكاميرات المخفية في شققهم التي يستأجرونها عبر الموقع الإلكتروني إلى كابوس. تحقق مراسلة CNN كيونغ لاه في كيفية تغطية الشركة لمشكلة الكاميرات الخفية وإخفائها لما يحدث.

في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، صادرت الشرطة آلاف الصور من كاميرات مخفية في أماكن إيجار Airbnb - بما في ذلك أكثر لحظات الناس حميمية.

وفي بلدة صغيرة بولاية ماين، عثر زوجان على كاميرا مخفية في مسكن Airbnb الخاص بهما.

اعترف المضيف للشرطة بأنه قام بتثبيت كاميرا - مخفية في الساعة - بجوار السرير، لتسجيل الضيوف غير المنتبهين.

لكنها أكثر من مجرد بضع حالات تم الإبلاغ عنها، وتعرف Airbnb أن الأمر يشكل مشكلة. في إفادة راجعتها CNN، قال ممثل Airbnb إن 35 ألف تذكرة دعم عملاء حول "كاميرات أمنية" أو "أجهزة تسجيل" تم توثيقها على مدار عقد من الزمان.

وقالت Airbnb لـCNN إن كل شكوى يمكن أن تتضمن تذاكر متعددة.

ووجد تحقيق أجرته CNN أن Airbnb لا تفشل فقط في حماية ضيوفها، بل تعمل على إبعاد الشكاوى عن المحاكم والجمهور.

كما وجدت شبكة CNN أن Airbnb لا تتواصل مع سلطات إنفاذ القانون بمجرد اكتشاف الكاميرات المخفية، حتى لو كان هناك أطفال.

من جانبها، رفضت Airbnb إجراء مقابلة مع شبكتنا بشأن هذه القضية، لكنها أخبرت CNN أن "حوادث الكاميرات الخفية... نادرة للغاية”، و "عندما نتلقى ادعاءً، نتخذ إجراءات سريعة ومناسبة، والتي يمكن أن تشمل إزالة المضيفين والقوائم.... إن سياسات الثقة والسلامة التي تنتهجها Airbnb تقود صناعة تأجير مواقع الإجازات"، حسبما أفادت