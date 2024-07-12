في مشهد مرعب التقطه مغامر كان يجدف بمفرده وسط مياه المحيط الأطلسي، أظهر مقطع مذهل مجموعة ضخمة من الحيتان وهي تحيط بقاربه على بعد أكثر من 100 ميل بحري قبالة ساحل نيوفاوندلاند في كندا.

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