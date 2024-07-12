فيديو مرعب يظهر مئات الحيتان تحاصر قارب مغامر يجدف بمفرده وسط المحيط.. شاهد رد فعلهسياحةنشر الجمعة، 12 يوليو / تموز 2024في مشهد مرعب التقطه مغامر كان يجدف بمفرده وسط مياه المحيط الأطلسي، أظهر مقطع مذهل مجموعة ضخمة من الحيتان وهي تحيط بقاربه على بعد أكثر من 100 ميل بحري قبالة ساحل نيوفاوندلاند في كندا.قد يهمك أيضًا.. شاهد.. إماراتي يسبح مع مئات الفقمات وسط البحر بجنوب إفريقيامغامر يوثق سباحته داخل كهف ساحر مخف في لبنانمشهد مهيب لامرأة تسبح في أيسلندا وسط شق يفصل بين قارتينقراءة المزيدأمريكاكنداالمحيط الأطلسيحيوانات