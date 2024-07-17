تجمع الأمطار يشكل "بحرًا" بين رمال الربع الخالي في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند توثيق صحراء الربع الخالي، يصعب تخيل أي شيء باستثناء الكثبان الرملية، وبعض النباتات الصحراوية المتناثرة، ولكن وثق المصور الفوتوغرافي العُماني، مؤيد السيابي، مشهدًا مثيرًا للاستغراب بين رمالها.

في مقطع فيديو (شاهده أعلاه)، يمكن رؤية امتداد شاسع من المياه التي تتخلل الكثبان الرملية بشكلٍ مدهش، ما يشكّل بحيرات "الصفا".

وقال السيابي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إنّ "هذه البحيرات تتكون بشكلٍ نادر بعد موسم الأمطار القوية و الأعاصير فقط".

وكانت هذه المناظر التي أثارت إعجاب عشرات الآلاف من الأشخاص عبر الإنترنت نتيجةً لمنخفض المطير الذي شهدته البلاد في أبريل/نيسان.

ووثّق المصور العًماني البحيرات عبر طائرة "درون"، إذ قال: "المنظر من الأعلى يختلف كليًا، وهو مميز حيث يمكنك رؤية اندماج الكثبان الرملية الذهبية مع المياه الزرقاء اللون للبحيرات، ما يشكّل مشهدًا ساحرًا يأسر القلوب والعقول".

وحصدت مقاطع الفيديو عبر موقع "إنستغرام" 400 ألف مشاهدة تقريبًا، إذ أوضح السيابي أن "ردود الفعل كعبرت عن اندهاش البعض واستغرابهم، بسبب تكوّن هذه البحيرات في الربع الخالي بسلطنة عُمان".

وبدأ المصور العُماني رحلته في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 10 أعوام، كما شارك بأعماله في العديد من المعارض المحلية، والمسابقات. ونُشرت بعض صوره في مجلات محلية وعالمية، ومنها "ناشيونال جيوغرافيك".