تحدثت ميليسا بيل، مراسلة CNN، من المياه بينما وفت عمدة باريس آن هيدالغو بوعدها بالسباحة في نهر السين في محاولة لتخفيف المخاوف حول مدى ملاءمة النهر لأحداث السباحة خلال أولمبياد باريس، على الرغم من 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار أمريكي) خطة تنظيف قبل الألعاب.

حيث تمكنت بيل وعمدة باريس ومجموعة من الباريسيين الآخرين من القفز في نهر السين. وحتى قبل شهر تقريبًا، كان الأمر يبدو مستحيلًا تمامًا.

ما تغير بحسب المختصين الذين تحدثوا إلى شبكة CNN عن جودة المياه هو أنهم تمكنوا من استكمال مشروع ضخم للبنية التحتية عند المنبع، والذي يجمع الكثير من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار التي كانت تلوث السين بشكل كبير، مما يرفع مستويات "الإشريكية القولونية" مرتفعة بشكل خطير.

وقالت آن هيدالغو، عمدة باريس: "لقد كان حلمًا والآن أصبح حقيقة. وبعد حدث الألعاب سيكون لدينا حمام سباحة في النهر لجميع الناس، وللشعب الباريسي وللسياح أيضًا."

وسيقام حفل الافتتاح على النهر في 26 يوليو/تموز، إذا لم تكن تيارات المياه قوية جدًا.

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