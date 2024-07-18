44.6 مليون دولار..مزاد علني لهيكل ديناصور ضخم يحطم الرقم القياسي

بيع هيكل عظمي متحجر ضخم وشبه كامل من نوع ستيغوصور الملقب بـ "أبكس" بمبلغ قياسي بلغ 44.6 مليون دولار في مزاد الأربعاء.

تخطى الرقم القياسي صاحب الرقم السابق، “ستان تي ريكس”، الذي جلب ما يقرب من 32 مليون دولار.

وقد تم اكتشاف "أبكس" في عام 2022 على أرض عالم الحفريات جيسون كوبر.

ويُعتبر من بين أكبر الهياكل العظمية للستيغوصور التي تم العثور عليها على الإطلاق.

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