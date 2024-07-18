44.6 مليون دولار..مزاد علني لهيكل ديناصور ضخم يحطم الرقم القياسي

44.6 مليون دولار..مزاد علني لهيكل ديناصور ضخم يحطم الرقم القياسيسياحةنشر الخميس، 18 يوليو / تموز 2024بيع هيكل عظمي متحجر ضخم وشبه كامل من نوع ستيغوصور الملقب بـ "أبكس" بمبلغ قياسي بلغ 44.6 مليون دولار في مزاد الأربعاء.تخطى الرقم القياسي صاحب الرقم السابق، “ستان تي ريكس”، الذي جلب ما يقرب من 32 مليون دولار.وقد تم اكتشاف "أبكس" في عام 2022 على أرض عالم الحفريات جيسون كوبر.ويُعتبر من بين أكبر الهياكل العظمية للستيغوصور التي تم العثور عليها على الإطلاق.قد يهمك: بذيل كالنجمة ومنقار بط.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتينقد يهمك أيضًا: في أستراليا.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات المجنّحة صدفةقراءة المزيدأرقام قياسيةديناصوراتمزادات