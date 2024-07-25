نوادي عشاء سرية في دبي..أجواء غامضة تنكشف قبل 24 ساعة فقط للغرباء

في منزل الشيف، غابرييلا شامورو، بإمارة دبي، في دولة الإمارات، يتسنى لمحبي الطعام خوض تجربة طعام فريدة من نوعها يحيط بها نوع من الغموض.

وتُعد شامورو، وهي مؤسسة نادي عشاء "Girl and the Goose"، المتوفر على منصة "Splidu"، من بين الطهاة الذين غيروا الطريقة التي يتناول فيها سكان دبي الطعام، وذلك عبر استضافة نوادي عشاء سرية لا يتم الكشف عن موقعها إلا في اليوم الذي يسبق دعوة العشاء.

وفي مقابلةٍ مع CNN بالعربية، تعطينا الطاهية، وهي من نيكاراغوا، لمحة عن هذه التجربة المشوقة.

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