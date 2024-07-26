قادت نزهة امرأة تُدعى إيمي سميث مورفي من ولاية نيو جيرسي الأمريكية على الشاطئ لفتح جسر إلى الماضي.

لقد وجدت رسالة في زجاجة محكمة الإغلاق ربما تكون الأقدم في العالم. كان ذلك في الصباح الباكر من يوم 3 يوليو حيث قالت إن الزجاجة المسدودة - والتي بداخلها شيء ما - كانت على الرمال. لم تستطع الانتظار لإخبار ابن شقيقها جاك البالغ من العمر 14 عامًا، وابنة شقيقها أفيري البالغة من العمر 16 عامًا. بما اكتشفته.

بمجرد أن قررت إيمي فتح الزجاجة ومعرفة من أين أتت، كانت تعلم أنها تريد توثيق العملية - وبما أن هناك مراهقين مشاركين - فقد ساعدوا في وضع مقاطع الفيديو على تيك توك.

الأمر الذي دفع إيمي إلى الاعتقاد بأن الزجاجة تعود إلى عام 1876، إذا أن المذكرة القصيرة تذكر يختًا مقره في مدينة أتلانتيك سيتي يسمى "نبتون" بالإضافة إلى بطاقة عمل.

وكما ذكرت تريش هارتمان، مراسلة قناة WPVI الإخبارية فقد وثقت هي وأقاربها بحثهم عن إجابات على تيك توك.

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