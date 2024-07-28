إذا كانت ولاية فلوريدا تشتهر بالتماسيح وألاسكا بالدببة... فإن كولورادو هي للماعز.

حسنًا، قد لا يكون هذا أول ما يتبادر إلى ذهنك، لكن البعض يصف هذا الفيديو المذهل بأنه أحد أكثر اللحظات المضحكة في كولورادو والتي تم التقاطها بالكاميرا.

بداية القصة كانت عادت امرأة من كولورادو من نزهة على جبل بلو سكاي في منتصف يوليو وصُدمت لرؤية ما حدث لسيارتها.

يقول مايكل رينو، المصور الفوتوغرافي الذي قام بتوثيق تلك اللقطات الممتعة: "توقفت وبدأت في التصوير، وخاصة الماعز الصغيرة. في هذا الوقت من العام، تركض الصغار وتمرح على الصخور." وأضاف أيضا: "لم أتوقع أبدًا أن يصعد أحدهم إلى أعلى رف السقف والبدء بالرقص."

وفي تقرير توني كيث مراسل قناة KKTV الإخبارية بقية القصة.