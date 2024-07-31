قالت إحدى المسافرات إن أحد الجُناة يكرر فعلته ويسرق الأمتعة في مطار ناشفيل الدولي.

وقد ساعدها جهاز AirTag في تعقب الحقيبة إلى مدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي الأمريكية، ولكن الضرر كان قد حدث بالفعل.

وتروي شارون دانكوا مراسلة قناة WSMV الإخبارية بقية تفاصيل القصة في لقاء مع المسافرة ضحية سرقة الحقيبة.