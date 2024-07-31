عثروا على حقيبة سفرها ممزقة وفارغة على بعد ساعات من المطار بفضل وضعها جهاز تعقب داخلهاسياحةنشر الأربعاء، 31 يوليو / تموز 2024قالت إحدى المسافرات إن أحد الجُناة يكرر فعلته ويسرق الأمتعة في مطار ناشفيل الدولي.وقد ساعدها جهاز AirTag في تعقب الحقيبة إلى مدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي الأمريكية، ولكن الضرر كان قد حدث بالفعل.وتروي شارون دانكوا مراسلة قناة WSMV الإخبارية بقية تفاصيل القصة في لقاء مع المسافرة ضحية سرقة الحقيبة.شاهد أيضًا: كاد يفقد عقله من الفرح.. شاهد ردّ فعل مسافر لحظة تسلّمه حقيبة سفره المفقودة منذ أسبوعقراءة المزيدأمريكاالشرطة الأمريكيةسرقاتمطارات