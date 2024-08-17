تم اكتشاف مشهد مذهل لآلاف أسماك القرش الإناث نائمة في قاع البحر، الأمر الذي أثار أسئلة أكثر من الإجابات، وبات لغزًا محيرًا لعلماء الأحياء البحرية.

كان الفريق على متن سفينة بحثية يمسح منتزه بيغل البحري (Beagle Marine Park) في أستراليا، باستخدام كاميرا متجولة يتم التحكّم فيها عن بعد، عندما قال قائد الرحلة إنهم رصدوا اكتشافًا مذهلاً، يتمثّل بوجود عشرات من أسماك القرش بورت جاكسون النائمة.

ويقول الفريق إن أسماك القرش الذكور والإناث غالبًا ما تعيش منفصلة عندما لا تتزاوج، واقترحوا أنه ربما كان ذلك محطة توقف للتغذية، قبل أن تقوم الإناث برحلة لوضع بيضها.

ولدى جيريمي روث مراسل CNN، الفيديو الذي يجب عليك مشاهدته حتى تصدق ما يُقال.