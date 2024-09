يذكرنا اكتشاف أثري في اسكتلندا بفيلم “سيد الخواتم” (The Lords of the Rings)، عقب العثور على خاتم بيكتي عمره 1000 سنة، بواسطة عالم آثار هاوٍ. والخاتم على شكل طائرة ورقية يتوسّطه حجر من العقيق أو زجاج أحمر، اكتشفه متطوع في عملية حفر تشرف عليها جامعة أبردين.

