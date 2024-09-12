فيديو ظريف لإبل يرقص فوق الثلج يثير الدهشة على الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً ما ترتبط الإبل بالبيئات الصحراوية القاحلة، ولكن يبدو أن أحد الجمال ويُدعى "ألبرت" أثار الدهشة عبر الإنترنت، عندما انتشر فيديو له وهو يقفز فرحًا على الثلج في "Rancho Grande"، وهي مزرعة عائلية وملجأ للحيوانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال صاحرب المزرعة ريتشارد مراد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أثار ألبرت ضجة كبيرة لأننا نعيش في الجبال فوق بلدة أوجاي، بكاليفورنيا على ارتفاع 3،500 قدم (أكثر من ألف متر)، حيث تتساقط الثلوج في بعض الأحيان".

وأضاف أنّه "في إحدى الأيام استيقظنا على مشهد الثلوج، كما فعل ألبرت، وبدأ بالرقص بسعادة لفترة طويلة، ولم يستطع التوقف".

وفي الفيديو، يظهر ألبرت وهو يقود الماعز نحو البساط الأبيض الذي غطى المزرعة.

وعثر مراد على ألبرت عندما قرر البحث عن كلمة "إبل" في محرك البحث في أحد الأيام، وفي النهاية صادف طبيبة بيطرية أوضحت له أنّها تواجه صعوبة في إطعام جمل حديث الولادة، وتساءلت عما إذا كان مستعدًا لأخذه وإطعامه.

وفي النهاية، اشترى مراد "ألبرت" عندما كانت عمره 4 أسابيع فحسب.

وتستقبل المزرعة، وتبلغ مساحتها 809 ألف متر مربع تقريبًا، الضيوف عبر الحجز على منصة " Airbnb".

ويبلغ عمر "ألبرت" عامين الآن، ويشارك مراد مغامراته حول المزرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.