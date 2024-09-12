شاهد كيف تسبب كيس "شيتوز" بإحداث فوضى عارمة في كهف بنيو مكسيكو

قال مسؤولون في منتزه "كهوف كارلسباد الوطني إن أحد الزوار - والذي أسقط كيسًا من رقائق "شيتوز" - أحدث "تأثيرًا كبيرًا" على النظام البيئي في الكهف.

بدأ الأمر بمنشور من الحدائق الوطنية عن العثور على كيس “شيتوز” مرمي في الكهف الشهير.

وأشار المنشور إلى أنه بجانب تهديد جذب الحيوانات، فإن الوجبة الخفيفة - التي ليّنتها الرطوبة في الكهف - شكّلت البيئة المثالية لنشر العفن والفطريات عن طريق بعض الحشرات.

ونُقل أن القائمين على الحديقة أمضوا 20 دقيقة في إزالة العفن الذي نتج عن الأمر والحطام من داخل الكهف لتقليل الآثار.

وقال القائمون على الحديقة إن الرقائق المرمية قد تبدو تافهة ولكنها "قد تغير العالم للحياة في الكهف".