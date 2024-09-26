برج العرب يُعتبر إحدى أيقونات مدينة دبي الشهيرة في دولة الإمارات، ويحتضن الفندق المُصنف من فئة السبع نجوم عيادةً تُعتَبَر إحدى ركائز مشروع إعادة تأهيل السلاحف التابع لمجموعة جميرا. ومنذ إطلاقه من 20 عامًا، ساهم المشروع، الذي تمتد عمليّاته إلى فندق "جميرا النسيم" أيضًا، في إنقاذ وإعادة تأهيل أكثر من ألفي سلحفاة، وإطلاقها في البحر مرة أخرى.

يستكشف موقع CNN بالعربية كواليس هذه الجهود، بقيادة سفير المشروع الملقَّب بـ"شيخ السلاحف"، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، ومديرة المشروع، باربرا لانج- لينتون.

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