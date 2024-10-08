عندما كانت تُرافق والدتها لممارسة غوص "السكوبا"، قررت مريم شعلان أن تتحدّى الأعماق، وتُجرّب نوعًا آخرًا من الغوص، يُعرف باسم "الغوص الحرّ".

وقالت شعلان في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "رأينا مدرّبًا يمارس الغوص الحرً في المنطقة التي نزورها عادة لممارسة غوص السكوبا، وأردت تجربة الأمر، وبالفعل أحبّبت هذا النوع من الغوض بشكل كبير منذ اليوم الأول".

نجحت شعلان، وهي سعودية ومصرية، بتحقيق أرقام قياسية في عالم الغوص الحرّ. وتأمل يومًا ما أن تستطيع دمج شغفها في علم النفس والغوص الحرّ أو الرياضة بشكل عام.

وأوضحت: "من الضروري أن يُحافظ الريّاضي على مرونته الجسدية، ويتّبع نظامًا غذائيًا متوازنًا.. لكن، يُساهم العامل الذهني أيضًا في تحسين أدائه بشكل كبير".